CINE DOUDOU STUDIO 7 Auzielle samedi 6 décembre 2025.
STUDIO 7 3 Chemin des Écoliers Auzielle Haute-Garonne
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-24 12:00:00
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-24 2025-12-26
Des séances de cinéma pour les plus petits !
Une sélection de films courts idéals pour des premières séances. Les plus jeunes pourront finir la matinée au cinéma ou bien venir après la sieste, avec leur doudou !
Mercredi 24 décembre à partir de 10h15 participe à l’atelier de Noël et emporte avec toi une petite décoration pour ton sapin, juste avant de découvrir le film !
À partir de 3 ans .
STUDIO 7 3 Chemin des Écoliers Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie
English :
Film screenings for the little ones!
