Ciné Doudou Chouette, un jeu d’enfants Rue Sellenick Les Andelys
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Début : 2025-11-09 11:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Venez partager un doux moment en famille Nous voilà grands !
Une séance spécialement adaptée aux tout-petits lumière tamisée, son maîtrisé et une ambiance chaleureuse pour une première expérience au cinéma en toute sérénité.
Tarif unique 4€
Une belle occasion d’éveiller les jeunes spectateurs à la magie du grand écran. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
English : Ciné Doudou Chouette, un jeu d’enfants
