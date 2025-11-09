Ciné Doudou Chouette, un jeu d’enfants Rue Sellenick Les Andelys

Ciné Doudou Chouette, un jeu d’enfants

Cinéma Le Palace Les Andelys

Début : 2025-11-09 11:00:00

2025-11-09

Venez partager un doux moment en famille Nous voilà grands !

Une séance spécialement adaptée aux tout-petits lumière tamisée, son maîtrisé et une ambiance chaleureuse pour une première expérience au cinéma en toute sérénité.

Tarif unique 4€

Une belle occasion d’éveiller les jeunes spectateurs à la magie du grand écran. .

