Ciné doudou Chouette, un jeu d’enfants 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné doudou est une séance spécialement adaptée aux tout-petits lumière tamisée, son maîtrisé et une ambiance chaleureuse pour une première expérience au cinéma en toute sérénité.

Un programme de 4 courts métrages d’animation Des enfants au bord de l’eau, sur la plage, la banquise ou les rives d’un étang, ils veulent jouer. Pour cela, il leur faut des partenaires, des complices, jeunes ou adultes, avec qui partager leurs fantaisies et jeux de rôles, avec sérieux ou légèreté. Traverser la Terre par des tunnels mystérieux ? Secourir un monstre marin sorti des flots ? Tenir tête à un génie puissant et très méchant ? Taquiner une carpe jusqu’à ce que ce soit elle qui prenne l’avantage de la pêche ? Rien d’impossible aux enfants joueurs, le merveilleux est au rendez-vous du jeu. Programme Le Tunnel de la nuit d’Annechien Strouven (France, Belgique, 2024, 9′) Après avoir creusé un tunnel sur la plage, 2 enfants venant de différents pays se rencontrent. Ensemble, ils creusent un chemin jusqu’au pôle Sud, où ils découvrent un moyen magique de rentrer chez eux. Le Monstre marin de Frits Standaert (France, Belgique, 2024, 9′) Sur la plage, Charlotte veut jouer aux pirates avec ses frères. Mais selon les 2 garçons, une fille n’a pas le droit de se battre avec de “vrais pirates”! Vexée, elle s’en va. Sur la jetée, elle rencontre Elly, un monstre marin centenaire. Ensemble, ils élaborent un plan pour donner une leçon aux deux garçons ! Le Génie dans la bouteille de Thomas Leclercq (France, Belgique, 2024, 9′) Alaia, une petite fille de 6 ans, s’ennuie sur la plage. Elle aimerait une glace mais son papa, préférant terminer sa sieste, lui donne l’idée de faire un château de sable. Elle s’éloigne avec une pelle et commence à creuser un trou. Tout d’un coup, elle cogne un objet dur et creux… La Carpe et l’enfant de Morgane Simon et Arnaud Demuynck (France, Belgique, 2024, 7′) Un enfant va pêcher la carpe. Mais il a la mauvaise idée d’amener avec lui son petit chien. Entre le chiot, une grenouille et un canard, pas facile d’attraper un poisson… .

