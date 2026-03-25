CINÉ DOUDOU EDMOND ET LUCY

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Ciné Doudou Edmond et Lucy série préscolaire qui a pour ambition de reconnecter les enfants à la nature, de les éveiller à la richesse et à la diversité de la faune et de la flore en toutes saisons.

Pour les petits à partir de 3 ans.

Petit film adapté, son tout doux, doudous bienvenus.

Ciné Doudou Edmond et Lucy série préscolaire qui a pour ambition de reconnecter les enfants à la nature, de les éveiller à la richesse et à la diversité de la faune et de la flore en toutes saisons.

Edmond l’écureuil et Lucy l’oursonne sont élevés comme frère et sœur dans un majestueux châtaignier, sorte de cité radieuse de la forêt. Jouer et grandir au cœur de la nature, répondre aux énigmes que celle-ci soulève et vivre des aventures au grand air en compagnie de leur famille et amis Edouard, papa d’Edmond, Mima la grand-mère, Georges Hibou, les souris Polka et Hortense, Mitzi la petite chauve-souris et la Chose… La belle vie !

Pour les petits à partir de 3 ans.

Petit film adapté, son tout doux, doudous bienvenus. .

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

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English :

Ciné Doudou Edmond et Lucy is a pre-school series designed to reconnect children with nature, awakening them to the richness and diversity of flora and fauna in all seasons.

For children aged 3 and over.

Adapted film, soft sound, comforters welcome.

L’événement CINÉ DOUDOU EDMOND ET LUCY Langogne a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Langogne