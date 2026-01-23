CINÉ DOUDOU EN ROUTE ! Langogne

CINÉ DOUDOU EN ROUTE !

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Début : 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Ciné Doudou En Route ! Chaque jour est un nouveau chemin .

Pour les petits à partir de 3 ans.

Petit film adapté, son tout doux, doudous bienvenus.

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

Ciné Doudou En Route! Every day is a new journey .

For children aged 3 and over.

Adapted film, soft sound, comforters welcome.

