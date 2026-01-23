CINÉ DOUDOU LA GRANDE RÊVASION Langogne
CINÉ DOUDOU LA GRANDE RÊVASION
1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère
Début : 2026-03-03 10:30:00
2026-03-03
Pour les petits à partir de 3 ans.
Petit film adapté, son tout doux, doudous bienvenus.
Un programme où l’imagination donne des ailes !
Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.
English :
Ciné Doudou La Grande Rêvasion .
For children aged 3 and over.
Adapted film, soft sound, comforters welcome.
