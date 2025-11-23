CINÉ DOUDOU LA PETITE FANFARE DE NOEL Langogne

CINÉ DOUDOU LA PETITE FANFARE DE NOEL

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Ciné Doudou La petite fanfare de Noël .

Ce joli programme de courts-métrages nous entraîne dans un univers plein de rires, de chansons et de découvertes. La petite fanfare de Noël est une aventure tendre et joyeuse qui sent bon la neige et les guirlandes ; un film enchanteur, à regarder bien au chaud, blotti contre ses parents, en attendant les fêtes. Et qui sait ? Peut-être que vous aussi aurez envie de former votre propre orchestre de Noël !

Pour les petits à partir de 3 ans.

Petit film adapté, son tout doux, doudous bienvenus. .

+33 4 66 46 80 75

English :

Ciné Doudou La petite fanfare de Noël .

This delightful program of short films takes us into a world of laughter, song and discovery.

For children aged 3 and over.

Small, adapted film, soft sound, comforters welcome.

German :

Ciné Doudou La petite fanfare de Noël (Die kleine Weihnachtsfanfare).

Dieses hübsche Kurzfilmprogramm entführt uns in eine Welt voller Lachen, Lieder und Entdeckungen.

Für die Kleinen ab 3 Jahren.

Angepasster kleiner Film, ganz sanfter Ton, Kuscheltiere willkommen.

Italiano :

Ciné Doudou La petite fanfare de Noël .

Questo simpatico programma di cortometraggi ci porta in un mondo pieno di risate, canzoni e scoperte.

Per bambini dai 3 anni in su.

Il film è breve e diretto, con audio e giocattoli morbidi.

Espanol :

Ciné Doudou La petite fanfare de Noël .

Este precioso programa de cortometrajes nos transporta a un mundo lleno de risas, canciones y descubrimientos.

Para niños a partir de 3 años.

La película es corta y directa, con sonido suave y juguetes blandos.

