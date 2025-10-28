CINÉ DOUDOU LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL Langogne

CINÉ DOUDOU LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL

1 Quai du Langouyrou Langogne

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Gratuit

Adulte

Début : 2025-10-28

Ciné Doudou « La Princesse et le Rossignol ».

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance.

Pour les petits à partir de 3 ans.

Petit film adapté, son tout doux, doudous bienvenus. .

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

Ciné Doudou « The Princess and the Nightingale ».

Three sweet, poetic stories.

For children aged 3 and over.

Adapted film, soft sound, comforters welcome.

German :

Ciné Doudou « Die Prinzessin und die Nachtigall ».

Drei süße Geschichten voller Poesie.

Für Kleinkinder ab 3 Jahren.

Angepasster kleiner Film, ganz sanfter Ton, Kuscheltiere willkommen.

Italiano :

Ciné Doudou « La principessa e l’usignolo ».

Tre storie delicate e ricche di poesia.

Per bambini dai 3 anni in su.

Film adattato, audio morbido, giocattoli di peluche benvenuti.

Espanol :

Ciné Doudou « La princesa y el ruiseñor ».

Tres tiernos cuentos llenos de poesía.

Para niños a partir de 3 años.

Película adaptada, sonido suave, se admiten peluches.

