Ciné-doudou « L’odyssée de Choum » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux 27 juillet 2025 11:00

Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Début : 2025-07-27 11:00:00

2025-07-27

Ciné-doudou « L’odyssée de Choum », sur les aventures d’un bébé chouette attachant et l’œuf qu’il protège. Une séance idéale pour les tout-petits.

Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 44 mediation.7emeart@gmail.com

English :

Ciné-doudou « L’odyssée de Choum », about the adventures of an endearing baby owl and the egg it protects. An ideal screening for toddlers.

German :

Kuschelkino « Choums Odyssee » über die Abenteuer eines liebenswerten Eulenbabys und des Eies, das es beschützt. Eine ideale Vorstellung für Kleinkinder.

Italiano :

Ciné-doudou « L’odyssée de Choum », sulle avventure di un simpatico gufo e dell’uovo che protegge. Una proiezione ideale per i più piccoli.

Espanol :

Ciné-doudou « L’odyssée de Choum », sobre las aventuras de un entrañable bebé búho y el huevo que protege. Una proyección ideal para los más pequeños.

