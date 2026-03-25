CINÉ DOUDOU L’OURSE ET L’OISEAU

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Ciné Doudou et lecture L’ourse et l’oiseau .

Pour les petits à partir de 3 ans.

Petit film adapté, son tout doux, doudous bienvenus.

Ciné Doudou et lecture L’ourse et l’oiseau .

Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.

Pour les petits à partir de 3 ans.

Petit film adapté, son tout doux, doudous bienvenus. .

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

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English :

Ciné Doudou and reading L’ourse et l’oiseau .

For children aged 3 and over.

Adapted film, soft sound, comforters welcome.

L’événement CINÉ DOUDOU L’OURSE ET L’OISEAU Langogne a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Langogne