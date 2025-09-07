Ciné Doudou Nous voilà grands ! Rue Sellenick Les Andelys

Ciné Doudou Nous voilà grands ! Rue Sellenick Les Andelys dimanche 7 septembre 2025.

Ciné Doudou Nous voilà grands !

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Venez partager un doux moment en famille Nous voilà grands !

Une séance spécialement adaptée aux tout-petits lumière tamisée, son maîtrisé et une ambiance chaleureuse pour une première expérience au cinéma en toute sérénité.

Tarif unique 4€

Une belle occasion d’éveiller les jeunes spectateurs à la magie du grand écran. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Ciné Doudou Nous voilà grands !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Doudou Nous voilà grands ! Les Andelys a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération