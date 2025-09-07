Ciné doudou Nous voilà grands ! 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné doudou Nous voilà grands ! 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 7 septembre 2025.

Ciné doudou Nous voilà grands !

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Ciné doudou est une séance spécialement adaptée aux tout-petits lumière tamisée, son maîtrisé et une ambiance chaleureuse pour une première expérience au cinéma en toute sérénité.

Tarif unique 4 €

Synopsis

Nounourse, Lapinou et leurs amis ont grandi et sont devenus parents à leur tour. Après Qui Voilà ? et Coucou nous voilà ! retrouvez les merveilleux personnages de Stina Wirsén et partagez maintenant les émotions et le quotidien de leurs enfants. Programme Le frère de qui ? (2024, 4′) À la naissance de leur petit frère, Porcinette et Petite Bleue se disputent pour savoir qui le prendra dans ses bras. Le lit de qui ? (2024, 4′) C’est l’heure de se coucher pour Porcinette et Petite bleue ! Mais s’endormir s’avère plus compliqué que prévu. Qui n’est pas la bienvenue ? (2024, 4′) Petit Chien adore passer du temps avec son papa mais cette fois, une invitée vient bousculer leurs habitudes. Qui est en vacances ? (2024, 4′) Petit Chien s’ennuie en vacances jusqu’à sa rencontre avec Hello la hérissonne. Elle ne parle pas la même langue mais cela n’a pas d’importance surtout pour s’amuser ensemble. Qui est né ? (2024, 4′) Lorsque que Miaou et Cui-Cui interrogent leurs parents sur l’histoire de leur naissance, ils apprennent qu’elle n’a pas été facile… Qui est courageux ? (2024, 4′) Petit Chien part en pique-nique avec des amis mais sa timidité l’empêche de jouer avec les autres enfants. Mais petit à petit, il va oser et finira par bien s’amuser…. Qui a tort ? (2024, 4′) Petite Bleue est très jalouse de la belle licorne multicolore que Petit Chien a apporté ce matin à la garderie, au point de vouloir tout casser… La fête de qui ? (2024, 4′) C’est l’anniversaire de Porcinette et l’arrivée d’une invitée surprise à sa fête ne lui fait pas très plaisir ! .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

