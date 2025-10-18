Ciné Doudou ! Petits contes sous l’océan cinéma decize Decize

Ciné Doudou ! Petits contes sous l’océan 18 et 19 octobre cinéma decize Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T17:30:00 – 2025-10-18T19:00:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:00:00

à partir de 3 ans

cinéma decize cinéal decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

une séance ciné pour les tous petits !