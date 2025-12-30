Ciné Doudou Une guitare à la mer Rue Sellenick Les Andelys
dimanche 1 février 2026
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
11:00:00
2026-02-01
Venez partager un doux moment en famille avec le film d’animation Une guitare à la mer
Une séance spécialement adaptée aux tout-petits lumière tamisée, son maîtrisé et une ambiance chaleureuse pour une première expérience au cinéma en toute sérénité.
Tarif unique 4€
Une belle occasion d’éveiller les jeunes spectateurs à la magie du grand écran. .
