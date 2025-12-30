Ciné Doudou Une guitare à la mer Rue Sellenick Les Andelys

Ciné Doudou Une guitare à la mer

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Début : 2026-02-01 11:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Venez partager un doux moment en famille avec le film d’animation Une guitare à la mer

Une séance spécialement adaptée aux tout-petits lumière tamisée, son maîtrisé et une ambiance chaleureuse pour une première expérience au cinéma en toute sérénité.

Tarif unique 4€

Une belle occasion d’éveiller les jeunes spectateurs à la magie du grand écran. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

