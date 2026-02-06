Ciné-doudou Place de la Libération Uzerche
Ciné-doudou
Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche Corrèze
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-16
2026-02-12 2026-02-16
Un peu d’imagination Qu’il se déguise, construise un palais de sable, joue à la dînette ou raconte sa journée, chaque enfant fait appel, au quotidien, à son imagination. Exercer cette faculté créatrice tient de l’hygiène de vie pendant ses plus tendres années. Un programme de 5 courts-métrages, datant de 1968 à 2018, qui permet d’explorer les différentes formes que peut prendre l’imaginaire.
Projection dans des conditions adaptées aux plus petits son ajusté, lumière tamisée, jeux pour patienter et doudou fortement conseillé.
Public à partir de 2 ans durée 39 min tarif unique 3,50€ .
Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 09 41 cinema@uzerche.fr
English : Ciné-doudou
