Ciné du Coin : Maison de Retraite 2 Cinéma La Lanterne Bègles

Ciné du Coin : Maison de Retraite 2 25 et 26 avril 2024 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T15:00:00 – 2024-04-25T16:30:00

Fin : 2024-04-26T18:30:00 – 2024-04-26T20:00:00

Le film

Quand le foyer Lino Vartan – qui accueille jeunes orphelins et seniors- doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n’a pas d’autre choix que de répondre à l’invitation d’une maison de retraite dans le Sud qui les accueille pour l’été. Tous embarquent dans le bus d’Alban.

Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer : le rêve ! Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n’ont jamais eu de vacances… Mais le paradis tourne à l’enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du 3 âge se détestent ! La guerre des seniors est déclarée !

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Un film à petit prix précédé d’une animation et suivi d’une petite collation ! cinéma bègles