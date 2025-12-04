Ciné d’un Temps Barry Lyndon Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné d’un Temps Barry Lyndon

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Début : 2025-12-04

Barry Lyndon Stanley Kubrick VOSTFR

Une séance proposée par le CINA Club, un dispositif de soutien aux salles indépendantes mettant en lumière les films de répertoire.

Durée 3h07

Né en Irlande au XVIIIe siècle, Redmond Barry est contraint à l’exil après avoir éliminé son rival en duel. Devenu soldat dans l’armée britannique puis prussienne, joueur de cartes et tricheur professionnel, il réussira à épouser la Comtesse de Lyndon pour lui prendre son nom…

English : Ciné d’un Temps Barry Lyndon

A screening proposed by the CINA Club, a scheme to support independent cinemas and spotlight repertory films.

