Ciné d’un Temps Barry Lyndon Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné d’un Temps Barry Lyndon
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Barry Lyndon Stanley Kubrick VOSTFR
Une séance proposée par le CINA Club, un dispositif de soutien aux salles indépendantes mettant en lumière les films de répertoire.
Durée 3h07
Né en Irlande au XVIIIe siècle, Redmond Barry est contraint à l’exil après avoir éliminé son rival en duel. Devenu soldat dans l’armée britannique puis prussienne, joueur de cartes et tricheur professionnel, il réussira à épouser la Comtesse de Lyndon pour lui prendre son nom…
Une séance proposée par le CINA Club, un dispositif de soutien aux salles indépendantes mettant en lumière les films de répertoire.
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
A screening proposed by the CINA Club, a scheme to support independent cinemas and spotlight repertory films.
L’événement Ciné d’un Temps Barry Lyndon Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-11-28 par OTI LAS