Ciné d’un temps Memento Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Memento VOSTFR durée 1h56

Film thriller Policier de Christopher Nolan sortit en 2000.

Léonard n’a qu’une idée en tête se venger de l’homme qui a assassiné sa femme. Souffrant d’une forme rare et incurable d’amnésie, il structure sa vie avec des photos, des notes… pour l’aider à gardé une trace, une notion de l’espace et du temps.

Film présenté et suivi d’une discussion avec Damien Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable .

English : Ciné d’un temps Memento

Memento VOSTFR running time: 1h56

Christopher Nolan’s crime thriller, released in 2000.

