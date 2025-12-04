Ciné d’un temps Memento Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné d’un temps Memento Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 12 décembre 2025.
Ciné d’un temps Memento
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Memento VOSTFR durée 1h56
Film thriller Policier de Christopher Nolan sortit en 2000.
Léonard n’a qu’une idée en tête se venger de l’homme qui a assassiné sa femme. Souffrant d’une forme rare et incurable d’amnésie, il structure sa vie avec des photos, des notes… pour l’aider à gardé une trace, une notion de l’espace et du temps.
Film présenté et suivi d’une discussion avec Damien Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Ciné d’un temps Memento
Memento VOSTFR running time: 1h56
Christopher Nolan’s crime thriller, released in 2000.
L’événement Ciné d’un temps Memento Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-12-02 par OTI LAS