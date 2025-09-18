Ciné-échange autour de la mobilité en milieu rural Meymac

Ciné-échange autour de la mobilité en milieu rural

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze

Tarif : – –

Lors de la semaine européenne de la mobilité, le cinéma Le Soubise, en partenariat avec le PNR et HCC, organise la projection du documentaire Virage vers le futur. La séance est suivie d’une discussion avec le public afin d’échanger sur les alternatives à la voiture individuelle en milieu rural. .

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 42 27 mediateurcinemahcv@gmail.com

