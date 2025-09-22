Ciné-échange autour de la mobilité en milieu rural Ussel
66 Avenue Carnot Ussel Corrèze
Début : 2025-09-22
2025-09-22
Lors de la semaine européenne de la mobilité, le cinéma Le Soubise, en partenariat avec le PNR et HCC, organise la projection du documentaire Virage vers le futur. La séance est suivie d’une discussion avec le public afin d’échanger sur les alternatives à la voiture individuelle en milieu rural. .
66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 42 27 mediateurcinemahcv@gmail.com
