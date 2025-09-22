Ciné-échange autour de la mobilité en milieu rural Ussel

Ciné-échange autour de la mobilité en milieu rural

66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Lors de la semaine européenne de la mobilité, le cinéma Le Soubise, en partenariat avec le PNR et HCC, organise la projection du documentaire Virage vers le futur. La séance est suivie d’une discussion avec le public afin d’échanger sur les alternatives à la voiture individuelle en milieu rural. .

66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 42 27 mediateurcinemahcv@gmail.com

