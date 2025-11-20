Ciné-échange autour du cerf pour le mois du film documentaire Meymac

Ciné-échange autour du cerf pour le mois du film documentaire

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze

Tarif : 5 EUR

2025-11-20

Dans le cadre du mois du film documentaire, le Cinéma le Soubise de Meymac a le plaisir de vous présenter une série de documentaires autour des animaux.

Pour la troisième projection, nous vous proposons le documentaire Sa majesté le cerf en présence de la photographe naturaliste membre de Ferus Bérangère Yar et du réalisateur Frank Pizon en visio.

Voici le résumé du film Le cerf est le roi de nos forêts. Durant toute sa vie, cet animal discret placé au cœur d’un écosystème complexe, relève des défis auprès de ses congénères se nourrir, dominer ses rivaux, se reproduire. Ce documentaire, 100% animalier et tourné sans contraintes avec des animaux sauvages, nous rapproche de lui saison après saison, année après année, depuis ses premiers pas de faon jusqu’à l’âge adulte… .

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac 19250 Corrèze mediateurcinemahcv@gmail.com

