Ciné échange autour du documentaire Quand la terre devient béton Cinéma Le Carnot Ussel

Ciné échange autour du documentaire Quand la terre devient béton

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Dans le cadre du mois du film documentaire, le Cinéma le Carnot a le plaisir de vous présenter une série de documentaires variées autour du jeu vidéo, du travail, de l’écologie et de la musique.

Pour la troisième projection, nous vous proposons le documentaire Quand la terre devient béton en présence de Cédric Petit, chargé d’innovation territoriale pour Haute-Corrèze communauté.

Voici le résumé du film Depuis le printemps 2023, des habitants de la vallée du Florival, en Alsace, se battent contre un projet de bétonisation de 27 hectares de terres agricoles. Cette future zone d’activité économique, appelée le Daweid, pourrait s’ajouter aux 30.000 déjà existantes qui défigurent l’entrée de nos communes

La séance sera suivie d’un échange en présence de Cédric Petit. .

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 42 27 mediateurcinemahcv@gmail.com

