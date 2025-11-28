Ciné-échange Avant-première Love me tender Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-échange Avant-première Love me tender

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le cinéma Les Cinéastes vous propose l’avant-première du film Love Me Tender, séance offerte par le Parlement Européen. Un échange aura lieu avant la séance avec Nous Toutes 72 et l’association Homogène.

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25/11, nous vous proposons une avant-première du film LOVE ME TENDER, réalisé par Anna Cazenave CAMBET. Cette projection vous est offerte par le Parlement européen (réservation obligatoire lien de réservation ci-dessous).

Un échange aura lieu avant la séance, sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les droits LGBTQIA+, avec comme intervenant.es le collectif Nous Toutes 72 et l’association LGBT Homogène.

LOVE ME TENDER a remporté le Prix Lux du Public, de l’édition 2026, organisée par le Parlement européen et l’Académie européenne du cinéma en partenariat avec la Commission européenne et Europa Cinéma. Le Parlement européen a crée le Prix Lux du Public en 2007 pour aider à distribuer des films européens de haute qualité artistique qui reflètent la diversité culturelle en Europe et au-delà et qui touchent à des questions d’intérêt commun, telles que la dignité humaine, l’égalité, la non-discrimination, l’inclusion, la tolérance, la justice et la solidarité.

Inscription obligatoire sur le site du Parlement https://ensemble.eu/fr/event/avant-premiere-love-me-tender-prix-lux-2026-le-mans-projection-echange-au-cinema-les-cineastes-2025-11-28-40591/register

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire sur la plateforme, veuillez contacter le 02 43 29 38 34 (EUROPE DIRECT Le Mans Pays de la Loire) En vous inscrivant à cet événement, vous êtes automatiquement inscrit sur ensemble.eu, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. .

English :

As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women, Les Cinéastes is hosting a preview of the film Love Me Tender, courtesy of the European Parliament. A pre-screening discussion will take place with Nous Toutes 72 and the association Homogène.

German :

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen zeigt das Kino Les Cinéastes die Vorpremiere des Films Love Me Tender, die vom Europäischen Parlament gestiftet wurde. Vor der Vorstellung findet ein Austausch mit Nous Toutes 72 und dem Verein Homogène statt.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Les Cinéastes ospita una proiezione in anteprima del film Love Me Tender, per gentile concessione del Parlamento europeo. Prima della proiezione si terrà un dibattito con Nous Toutes 72 e l’associazione Homogène.

Espanol :

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Les Cinéastes organiza un preestreno de la película Love Me Tender, por cortesía del Parlamento Europeo. Antes de la proyección tendrá lugar un debate con Nous Toutes 72 y la asociación Homogène.

