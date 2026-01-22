Ciné-échange avec la LDH Queendom Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-échange avec la LDH Queendom

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

La Ligue des Droits de l’Homme, en partenariat avec le cinéma Les Cinéastes, vous propose la projection du film Queendom explorant la question des droits LGBTQIA+ et la situation alarmante des droits humains en Russie. La projection est suivie d’un échange avec la LDH et l’association LGBT Homogene.

La Ligue des Droits de l’Homme, en partenariat avec le cinéma Les Cinéastes, a pour ambition de proposer la présentation de films engagés afin de mieux comprendre certaines thématiques de nos sociétés.

Le film Queedom a été sélectionné car il permet d’aborder 2 thématiques intéressante à explorer la question des droits LGBTQIA+ et la situation alarmante des droits humains en Russie. La séance commencera par une courte présentation de la Ligue des Droits de l’Homme (vidéo de 2min30). à la fin de la projection de Queendom, vous aurez l’occasion d’échanger sur le film avec des militants de la LDH et de l’association LGBT Homogène.

Retrouvez en amont de la projection, un stand de la LDH dans le hall des Cinéastes afin de présenter flyers et bulletins d’adhésion. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ligue des Droits de l’Homme, in partnership with Les Cinéastes cinema, invites you to a screening of the film Queendom, exploring the issue of LGBTQIA+ rights and the alarming human rights situation in Russia. The screening is followed by a discussion with LDH and LGBT association Homogene.

L’événement Ciné-échange avec la LDH Queendom Le Mans a été mis à jour le 2026-01-22 par CDT72