En partenariat avec l’Association France Palestine Solidarité, découvrez Songe de Rashid Masharawi sortie en 2025. Ce film raconte l’histoire de Sami, 12 ans, obnubilé par la perte son pigeon voyageur. Il entamera un voyage à la recherche de son pigeon à travers les territoires palestiniens, jusqu’à Jérusalem.

À la suite de la projection, un débat avec des militants de l’AFPS permettra d’évoquer l’aggravation de la situation en Cisjordanie, en parallèle du génocide à Gaza, et les souffrances quotidiennes de la population palestinienne, y compris les enfants. .

English :

In partnership with the Association France Palestine Solidarité, discover Songe by Rashid Masharawi, released in 2025. This film tells the story of 12-year-old Sami, obsessed by the loss of his carrier pigeon. He embarks on a journey across the Palestinian territories in search of his pigeon.

German :

In Partnerschaft mit der Association France Palestine Solidarité wird der Film Songe von Rashid Masharawi aus dem Jahr 2025 gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte des 12-jährigen Sami, der vom Verlust seiner Brieftaube besessen ist. Er beginnt eine Reise durch die palästinensischen Gebiete, um seine Taube zu suchen.

Italiano :

In collaborazione con l’Associazione France Palestine Solidarité, scoprite Songe di Rashid Masharawi, uscito nel 2025. Il film racconta la storia del dodicenne Sami, ossessionato dalla perdita del suo piccione viaggiatore. Intraprende un viaggio attraverso i territori palestinesi alla ricerca del suo piccione.

Espanol :

En colaboración con la Association France Palestine Solidarité, descubra Songe, de Rashid Masharawi, estrenada en 2025. La película cuenta la historia de Sami, un niño de 12 años obsesionado por la pérdida de su paloma mensajera. Emprende un viaje por los territorios palestinos en busca de su paloma.

