Ciné-échange Bonjour le Monde Maison du Parc du Haut Jura Lajoux mardi 24 février 2026.
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Ciné-échange Bonjour le Monde de AL. Koehler et E. Serre
Le mardi 24 février de 14h30 à 16h00
Dans un paysage d’eau et de forêt, dix espèces animales naissent, grandissent, se poursuivent et s’observent. Dans ce film d’animation naturaliste, les marionnettes, les sculptures et la peinture réinterprètent la nature pour nous la faire redécouvrir comme jamais ! Une ode à la richesse des cours d’eau, à partager en famille dans le cadre des Journées mondiales des zones humides.
Après la projection, une technicienne Rivière du Parc répondra à vos questions.
Durée 1h30
Age minimum 4 ans .
Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
