Ciné-échange Bonjour le Monde Maison du Parc du Haut Jura Lajoux

Ciné-échange Bonjour le Monde

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Ciné-échange Bonjour le Monde de AL. Koehler et E. Serre

Le mardi 24 février de 14h30 à 16h00

Dans un paysage d’eau et de forêt, dix espèces animales naissent, grandissent, se poursuivent et s’observent. Dans ce film d’animation naturaliste, les marionnettes, les sculptures et la peinture réinterprètent la nature pour nous la faire redécouvrir comme jamais ! Une ode à la richesse des cours d’eau, à partager en famille dans le cadre des Journées mondiales des zones humides.

Après la projection, une technicienne Rivière du Parc répondra à vos questions.

Durée 1h30

Age minimum 4 ans .

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

