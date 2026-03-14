Ciné échange Compostelle Cinéma Le Félix Labouheyre
Ciné échange Compostelle Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 29 mars 2026.
Ciné échange Compostelle
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Découvrez le film Compostelle en avant-première !
Séance suivie d’un échange avec Jacques Valleret et
Jacqueline Danigo, autrice de Au Fil de nos chemins vers
Compostelle et Accueillir sur le chemin de Compostelle
ou Une journée d’hospitalité .
Découvrez le film Compostelle en avant-première !
Séance suivie d’un échange avec Jacques Valleret et
Jacqueline Danigo, autrice de Au Fil de nos chemins vers
Compostelle et Accueillir sur le chemin de Compostelle
ou Une journée d’hospitalité . Depuis 22 ans, ils reçoivent dans leur gîte L’Abri du Pèlerin . .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Ciné échange Compostelle
Preview the film Compostelle!
Screening followed by a discussion with Jacques Valleret and
Jacqueline Danigo, author of Au Fil de nos chemins vers
Compostelle and Accueillir sur le chemin de Compostelle
ou Une journée d?hospitalité .
L’événement Ciné échange Compostelle Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande