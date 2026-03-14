Ciné échange Compostelle Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné échange Compostelle

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Découvrez le film Compostelle en avant-première !

Séance suivie d’un échange avec Jacques Valleret et

Jacqueline Danigo, autrice de Au Fil de nos chemins vers

Compostelle et Accueillir sur le chemin de Compostelle

ou Une journée d’hospitalité .

Découvrez le film Compostelle en avant-première !

Séance suivie d’un échange avec Jacques Valleret et

Jacqueline Danigo, autrice de Au Fil de nos chemins vers

Compostelle et Accueillir sur le chemin de Compostelle

ou Une journée d’hospitalité . Depuis 22 ans, ils reçoivent dans leur gîte L’Abri du Pèlerin . .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Ciné échange Compostelle

Preview the film Compostelle!

Screening followed by a discussion with Jacques Valleret and

Jacqueline Danigo, author of Au Fil de nos chemins vers

Compostelle and Accueillir sur le chemin de Compostelle

ou Une journée d?hospitalité .

L’événement Ciné échange Compostelle Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande