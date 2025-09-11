Ciné-échange Frantz Fanon Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-échange Frantz Fanon Cinéma Les Cinéastes Le Mans jeudi 11 septembre 2025.

Ciné-échange Frantz Fanon

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 20:15:00

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Retrouvez au cinéma Les Cinéastes la projection du film Frantz Fanon de Abdenour Zahzah, suivie d’un débat animé par le Collectif en construction 72. Ce film s’appuye sur le journal de Fanon, qui montre son engagement quotidien pour faire évoluer les pratiques asilaires.

Retrouvez au cinéma Les Cinéastes la projection du film Frantz Fanon de Abdenour Zahzah, suivie d’un débat animé par le Collectif en construction 72, soutenu par le Collectif Encore Heureux.

En s’appuyant sur le journal de Frantz Fanon, alors chef de service de l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville(1953-56), le réalisateur Abdenour Zahzah montre son engagement quotidien pour faire évoluer les pratiques asilaires vers une psychiatrie respectueuse du patient et de sa parole, malgré le contexte colonial et institutionnel… .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Join us at Les Cinéastes for a screening of Abdenour Zahzah’s film Frantz Fanon, followed by a discussion moderated by Collectif en construction 72. The film is based on Fanon’s diary, which shows his daily commitment to changing asylums’ practices.

German :

Im Kino Les Cinéastes wird der Film Frantz Fanon von Abdenour Zahzah gezeigt, gefolgt von einer Debatte, die vom Collectif en construction 72 geleitet wird. Der Film stützt sich auf Fanons Tagebuch, das seinen täglichen Einsatz für die Veränderung der Praktiken in der Anstalt zeigt.

Italiano :

Il film Frantz Fanon di Abdenour Zahzah sarà proiettato a Les Cinéastes, seguito da un dibattito condotto dal Collectif en construction 72. Il film è basato sul diario di Fanon, che mostra il suo impegno quotidiano per cambiare le pratiche manicomiali. Il film è basato sul diario di Fanon, che mostra il suo impegno quotidiano per cambiare le pratiche dei manicomi.

Espanol :

La película Frantz Fanon, de Abdenour Zahzah, se proyectará en Les Cinéastes, seguida de un debate dirigido por el Collectif en construction 72. La película está basada en el diario de Fanon, que muestra su compromiso diario para cambiar las prácticas de los manicomios.

L’événement Ciné-échange Frantz Fanon Le Mans a été mis à jour le 2025-09-02 par CDT72