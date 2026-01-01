Ciné-échange HORS-PISTE, sensible & sauvage Espace des Mondes Polaires Prémanon

Ciné-échange HORS-PISTE, sensible & sauvage

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22 21:00:00

2026-01-22

Sensation de liberté, d’évasion… Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans la cascade de glace ou quand la voile du parapente nous soulève… Nous avons l’impression d’être seuls dans la nature.

Ouvrez les yeux et découvrez les animaux qui y sont cachés. En essayant de les comprendre, nous pouvons adapter nos pratiques dans nos activités de plein air.

La séance sera suivie d’un moment d’échange avec un agent du Parc.

Cette projection est en partenariat avec l’Espace des Mondes Polaires

Age minimum 10 ans

Durée 1h30

Inscription conseillée auprès de l’Espace des Mondes Polaires 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

