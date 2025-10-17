Ciné-échange Moi Daniel Blake Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-échange Moi Daniel Blake Cinéma Les Cinéastes Le Mans vendredi 17 octobre 2025.

Ciné-échange Moi Daniel Blake

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart Monde, retrouvez au cinéma Les Cinéastes la projection du film Moi Daniel Blake de Ken Loach.

A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart Monde souhaite mettre au jour la maltraitance institutionnelle que tout le monde peut subir, mais dont les personnes en situation de grande pauvreté sont les principales victimes.

Retrouvez au cinéma Les Cinéastes la projection du film Moi Daniel Blake de Ken Loach. Après le film, le débat devrait permettre de prendre conscience que bien des choix de nos institutions, de nos administrations, au lieu de simplifier la vie des plus fragiles de notre société, ne font que leur compliquer jusqu’à l’absurdité. Un rapport Stop à la maltraitance institutionnelle propose des pistes d’action. Il sera présenté durant cette soirée-débat. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

To mark World Day to Overcome Extreme Poverty, ATD Fourth World is screening Ken Loach’s Moi Daniel Blake at Les Cinéastes cinema.

German :

Anlässlich des Welttags zur Überwindung der Armut zeigt ATD Vierte Welt im Kino Les Cinéastes den Film Moi Daniel Blake von Ken Loach.

Italiano :

In occasione della Giornata mondiale contro la povertà estrema, ATD Quarto Mondo proietta il film Moi Daniel Blake di Ken Loach al cinema Les Cinéastes.

Espanol :

Con motivo del Día Mundial de Rechazo a la Miseria, ATD Cuarto Mundo proyecta en Les Cinéastes la película de Ken Loach Moi Daniel Blake .

L’événement Ciné-échange Moi Daniel Blake Le Mans a été mis à jour le 2025-09-30 par CDT72