Ciné-échange Palestine 36 Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-échange Palestine 36

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:15:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

En partenariat avec l’AFPS 72, le cinéma Les Cinéastes vous propose la projection du film Palestine 36 . A la suite de la projection, un échange en salle accompagnera la séance. Ce film relate, à travers 5 histoires entrelacées, la grande révolte arabe contre la domination coloniale britannique.

En partenariat avec l'AFPS 72, le cinéma Les Cinéastes vous propose la projection du film Palestine 36 de Annemarie Jacir. A la suite de la projection, un échange en salle accompagnera la séance.

Ce film relate, à travers 5 histoires entrelacées, la grande révolte arabe contre la domination coloniale britannique. Les Palestiniens aspirent à un État indépendant, alors que s’intensifie l’immigration des juifs fuyant une Europe de plus en plus fasciste.

Le débat permettra d’apporter un éclairage historique sur l’actuel conflit, dont les causes sont bien antérieures au 7 octobre ! .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

In partnership with AFPS 72, the cinema Les Cinéastes invites you to a screening of the film Palestine 36 . The screening will be followed by a discussion in the theater. Through 5 interwoven stories, this film recounts the great Arab revolt against British colonial domination.

