Ciné-échange Papicha Cinéma Les Cinéastes Le Mans 1 juillet 2025 20:00

Sarthe

Ciné-échange Papicha Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 20:00:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

En partenariat avec l’Association Tiwizi, engagée pour la mémoire, les droits et la culture algérienne, le cinéma Les Cinéastes vous propose la projection de Papicha, un film bouleversant qui retrace le combat d’une femme algérienne passionnée de mode confrontée à l’extremisme dans les années 90.

En partenariat avec l’Association Tiwizi, le cinéma Les Cineastes vous propose la projection du film Papicha de Mounia Meddour.

Ce film bouleversant retrace le combat d’une jeune femme algérienne passionnée de mode, confrontée à la montée de l’extrémisme dans l’Algérie des années 1990. Entre résistance, amitié et création, Papicha donne à voir une jeunesse déterminée à vivre librement.

La projection sera suivie d’un échange animé par l’association Tiwizi, engagée pour la mémoire, les droits et la culture algérienne. Ce moment sera l’occasion d’aborder ensemble les enjeux de liberté, de transmission et de condition féminine, en écho aux luttes passées et présentes. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

In partnership with the Tiwizi Association, committed to Algerian memory, rights and culture, Les Cinéastes cinema invites you to the screening of Papicha, a deeply moving film that recounts the struggle of an Algerian woman with a passion for fashion to overcome extremism in the 90s.

German :

In Partnerschaft mit der Association Tiwizi, die sich für die Erinnerung, die Rechte und die algerische Kultur einsetzt, zeigt das Kino Les Cinéastes den Film Papicha, einen erschütternden Film über den Kampf einer modebegeisterten algerischen Frau, die in den 90er Jahren mit dem Extremismus konfrontiert wurde.

Italiano :

In collaborazione con l’Associazione Tiwizi, impegnata nella difesa della memoria, dei diritti e della cultura algerina, Les Cinéastes proietteranno Papicha, un film profondamente toccante che ripercorre la lotta di una donna algerina appassionata di moda che negli anni ’90 si è scontrata con l’estremismo.

Espanol :

En colaboración con la Asociación Tiwizi, comprometida con la memoria, los derechos y la cultura de Argelia, Les Cinéastes proyecta Papicha, una película profundamente conmovedora que traza la lucha de una mujer argelina apasionada por la moda y enfrentada al extremismo en los años noventa.

