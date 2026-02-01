Ciné-Échange Pédale rurale »

Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Début : 2026-02-15 18:30:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

La séance sera suivie d’un échange en visioconférence avec le réalisateur Antoine Vazquez dans le cadre du festival toulousain DIAM 2026 (des images aux mots)

Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

The screening will be followed by a videoconference exchange with director Antoine Vazquez as part of the Toulouse festival DIAM 2026 (from images to words)

