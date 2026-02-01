Ciné-échange Penser l’incertitude Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-échange Penser l’incertitude

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Dans le cadre de son programme culturel pour la valorisation des [JAPL] 2025, le CAUE de la Sarthe s’associe au cinéma Les Cinéastes pour la diffusion du film Penser l’incertitude, un documentaire de Christian Barani consacré à une nouvelle génération d’architectes et de paysagistes.

Dans le cadre de son programme culturel pour la valorisation des [JAPL] 2025, le CAUE de la Sarthe s’associe au cinéma Les Cinéastes pour la diffusion du film Penser l’incertitude, un documentaire de Christian Barani consacré à une nouvelle génération d’architectes et de paysagistes.

À travers un voyage en France, le film esquisse le portrait des lauréat·es des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes [AJAP] et d’Autres Voies de l’architecture, révélant leurs valeurs communes, leurs engagements et leurs regards sur les territoires qu’ils habitent et transforment. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its cultural program to promote the [JAPL] 2025, the CAUE de la Sarthe is joining forces with Les Cinéastes cinema to screen the film Penser l?incertitude, a documentary by Christian Barani devoted to a new generation of architects and landscape architects.

L’événement Ciné-échange Penser l’incertitude Le Mans a été mis à jour le 2026-02-04 par CDT72