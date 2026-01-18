Ciné-échange Que font les animaux en hiver ? Maison du Parc du Haut Jura Lajoux
Ciné-échange Que font les animaux en hiver ?
Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura
Gratuit
Le mardi 3 mars de 19h à 20h30
Lors de cette projection, le photographe naturaliste Julien Arbez vous présentera ses images inédites, sensibles et parfois humoristiques de la faune sauvage du Haut-Jura en hiver. Renards, chamois, hermines, cincles plongeurs, chouettes… autant de rencontres qui vous dévoileront leurs secrets et vous feront voyager au cœur des paysages enneigés et givrés du Haut-Jura.
Durée de l’animation 1h30
Age minimum 2 ans .
Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
