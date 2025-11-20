Ciné-échange Trans Memoria Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-échange Trans Memoria

Pour la Journée du Souvenir Trans, le cinéma Les Cinéastes et l’association Homogène 72 souhaitent rendre hommage aux victimes de la transphobie. L’association Homogène 72 sera présente pour un échange autour du film Trans Memoria, de Victoria Verseau.

Ce documentaire retrace le parcours de Victoria, qui face au deuil de son amie Meril, essaye de comprendre ce qui la définit en tant que femme. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

For Trans Day of Remembrance, Les Cinéastes cinema and the association Homogène 72 are paying tribute to the victims of transphobia. The association Homogène 72 will be on hand to discuss the film Trans Memoria, by Victoria Verseau.

German :

Am Trans Memorial Day möchten das Kino Les Cinéastes und der Verein Homogen 72 an die Opfer von Transphobie erinnern. Der Verein Homogenes 72 wird anwesend sein, um einen Austausch über den Film Trans Memoria von Victoria Verseau zu führen.

Italiano :

In occasione della Giornata della Memoria Trans, Les Cinéastes cinema e l’associazione Homogène 72 rendono omaggio alle vittime della transfobia. L’associazione Homogène 72 sarà presente per discutere del film Trans Memoria, di Victoria Verseau.

Espanol :

Con motivo del Día de la Memoria Trans, Les Cinéastes cinema y la asociación Homogène 72 rinden homenaje a las víctimas de la transfobia. La asociación Homogène 72 estará presente para hablar de la película Trans Memoria, de Victoria Verseau.

