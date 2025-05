Ciné-échange Un médecin pour la paix – Cinéma Les Cinéastes Le Mans, 17 juin 2025 20:00, Le Mans.

Ciné-échange Un médecin pour la paix Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

2025-06-17 20:00:00

En partenariat avec Amnesty International et l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), le cinéma Les Cinéastes vous propose la projection de Un médecin pour la Paix de Tal Barda.

Ce documentaire suit le parcours de Izzeldin Abuelaish, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien. Malgré le bombardement de sa maison en 2009, qui a tué trois de ses filles et sa nièce, ce médecin milite sans relâche pour la paix entre Israël et la Palestine. .

English :

In partnership with Amnesty International and AFPS, Les Cinéastes cinema presents a screening of Tal Barda?s Un médecin pour la Paix. This documentary follows the journey of Izzeldin Abuelaish, a Palestinian doctor campaigning for peace between Israel and Palestine.

German :

In Partnerschaft mit Amnesty International und der AFPS zeigt das Kino Les Cinéastes den Film Un médecin pour la Paix von Tal Barda. Der Dokumentarfilm folgt dem Weg von Izzeldin Abuelaish, einem palästinensischen Arzt, der sich für den Frieden zwischen Israel und Palästina einsetzt.

Italiano :

In collaborazione con Amnesty International e AFPS, Les Cinéastes proietta Un médecin pour la Paix di Tal Barda. Il documentario segue il viaggio di Izzeldin Abuelaish, un medico palestinese che si batte per la pace tra Israele e Palestina.

Espanol :

En colaboración con Amnistía Internacional y la AFPS, Les Cinéastes proyecta Un médecin pour la Paix, de Tal Barda. Este documental sigue el viaje de Izzeldin Abuelaish, un médico palestino que lucha por la paz entre Israel y Palestina.

