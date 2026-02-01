Ciné-échange Woman and child Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-échange Woman and child

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Amnesty International sera présent au cinéma Les Cinéastes pour un échange afin d’accompagner la sortie du nouveau film de Saeed Roustaee Woman and child. Ce film explore les tensions familiales que génèrent un patriarcat dominant et l’aspiration des femmes à vivre librement.

Après Leila et ses frères en 2022, Saeed Roustaee explore un peu plus les tensions familiales que génèrent un patriarcat dominant et l’aspiration des femmes à vivre librement.

Autour d’une mère prise dans un étau qui se resserre sur elle au fil des événements, gravitent une multitude de personnages et autant de facettes d’un Iran étouffant sous ses dogmes et ses traditions.

Suite à la projection, Amnesty International sera là pour un échange autour des droits humains en Iran et de la situation actuelle. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Amnesty International will be at Les Cinéastes for a discussion to accompany the release of Saeed Roustaee?s new film Woman and child. The film explores the family tensions generated by a dominant patriarchy and women?s aspiration to live freely.

