Le Cinéma Georges Brassens vous propose une séance accompagnée :

Mercredi 2 juillet à 20h15

DIFFÉRENTE

Comédie romance de Lola Doillon

Avec Jehnny Beth, Thibaut Evrard…

Katia brillante documentaliste de 35 ans qui fait preuve de singularité dans sa manière de vivre ses relations, toutes plus ou moins chaotiques.

Sa participation à un nouveau reportage l’amène enfin à mettre un mot sur sa différence.

Cette révélation va chambouler une vie déjà bien compliquée.

Projection suivie d’un échange avec les membres du Groupe d’Entraide Mutuelle TERTIO, autour des thématiques abordées dans le film et notamment, croiser les regards entre fiction et vécu, et valoriser les voix souvent invisibles des personnes neuro-atypiques.

Séance en partenariat avec le Groupe d’Entraide Mutuelle TERTIO, association qui accompagne les adultes concerné par des troubles du spectre de l’autisme. .

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

