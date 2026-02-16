Ciné échanges La Maison des femmes Redon

Ciné échanges La Maison des femmes

Dans le cadre du festival Autour d’Elles, projection suivie d’un échange autour d’un lieu de soins et de reconstruction pour femmes victimes de violences.

À la Maison des femmes, on soigne les femmes victimes de violences. Ailleurs elles sont menacées, brutalisées, violées, mutilées, leurs souffrances ignorées. Ici, elles sont écoutées, soutenues, aidées, crues. Diane, Manon, Inès, Awa et les autres leur donneront le bras jusqu’à ce qu’elles puissent se relever. En équipe. Quitte à risquer leur propre équilibre.

Organisé par Tisser son nid

