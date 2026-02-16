Ciné-échanges ‘Le chant des forêts’ Salle des fêtes Bruyères

Ciné-échanges ‘Le chant des forêts’

La CCB2V, en partenariat avec le ciné-club de Bruyères, vous invite à une soirée exceptionnelle le mercredi 11 mars. À 20h, la salle des fêtes de Bruyères accueillera la projection du documentaire Le Chant des forêts de Vincent Munier, nommé aux César. Le film nous plonge au cœur des forêts vosgiennes à travers trois générations unies par une même passion pour la vie sauvage. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec Michel Munier, naturaliste et acteur du film.

Gratuit -18 ans et étudiants (offert par la CCB2V)Tout public

Salle des fêtes 2 Place Jean-Jaurès Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 57 80 69

The CCB2V, in partnership with the Bruyères ciné-club, invites you to an exceptional evening on Wednesday March 11. At 8pm, the Bruyères village hall will host a screening of Vincent Munier’s César-nominated documentary Le Chant des forêts . The film plunges us into the heart of the Vosges forests through three generations united by the same passion for wildlife. The screening will be followed by a discussion with Michel Munier, naturalist and actor in the film.

Free for under-18s and students (offered by CCB2V)

