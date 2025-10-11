Ciné-Echanges: Les Arbres remarquables VIELLE-AURE Vielle-Aure

Ciné-Echanges: Les Arbres remarquables VIELLE-AURE Vielle-Aure samedi 11 octobre 2025.

Ciné-Echanges: Les Arbres remarquables

VIELLE-AURE Salle de Conférences Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:15:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Les arbres remarquables: un patrimoine à protéger

Ce documentaire offre au spectateur un surprenant tour de France (et des Dom-Tom) des arbres remarquables vieux, insolites, reconnus, historiques ou faisant appel à une légende ou tout simplement un coup de cœur !

La diversité de nos paysages est explorée par les chemins qui mènent aux ancêtres vénérables, entre villes et montagnes, entre forêts et campagne. Certains d’entre eux paraîtront un peu jeunes , ne dépassant pas les 300 ans. Ce sont les arbres venus d’autres continents, introduits en Europe durant les derniers siècles. Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout simplement l’âge de leur arrivée en Europe ! Les patriarches sont eux aussi au rendez-vous, parfois millénaires. Leurs troncs creux vous attendent sereinement. Ne vous pressez pas. Ils seront encore là quand vous passerez les voir. Pour eux, le temps n’a pas la même dimension que pour nous. Notre seule urgence est de les protéger.

​

Avec la participation de

Alain Baraton, Delphine Batho, Denis Cheissoux, Francis Hallé, Béatrice Rizzo, Yann Wehrling

Entrée libre .

VIELLE-AURE Salle de Conférences Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 4 67 96 78 10 claire@agence-museo.com

English :

Remarkable trees: a heritage worth protecting

This documentary takes viewers on a surprising tour of France (and the French overseas departments and territories) to discover remarkable trees: old, unusual, renowned, historic, legendary or simply a favorite!

The diversity of our landscapes is explored along the paths that lead to our venerable ancestors, between towns and mountains, forests and countryside. Some of them will look a little « young », no more than 300 years old. These are the trees brought to Europe from other continents over the last few centuries. The oldest cedars or catalpas, redwoods or tulip trees are simply as old as they arrived in Europe! Patriarchs are also present, some of them thousands of years old. Their hollow trunks await you serenely. But don’t hurry. They’ll still be there when you visit. For them, time doesn’t have the same dimension as it does for us. Our only urgency is to protect them.

?

German :

Bemerkenswerte Bäume: ein schützenswertes Erbe

Dieser Dokumentarfilm führt den Zuschauer auf eine überraschende Reise durch Frankreich (und die französischen Überseegebiete) zu bemerkenswerten Bäumen: alte, ungewöhnliche, anerkannte, historische, legendäre oder ganz einfach aus dem Bauch heraus entstandene Bäume!

Die Vielfalt unserer Landschaften wird auf den Wegen erkundet, die zu den ehrwürdigen Vorfahren führen, zwischen Städten und Bergen, zwischen Wäldern und Land. Einige von ihnen werden ein wenig « jung » erscheinen und nicht älter als 300 Jahre werden. Das sind Bäume von anderen Kontinenten, die in den letzten Jahrhunderten nach Europa gebracht wurden. Die ältesten Zedern, Katalpas, Mammutbäume und Tulpenbäume sind so alt, wie sie nach Europa gekommen sind! Auch Patriarchen sind hier anzutreffen, die manchmal tausend Jahre alt sind. Ihre hohlen Stämme warten gelassen auf Sie. Beeilen Sie sich nicht. Sie werden noch da sein, wenn Sie sie besuchen. Für sie hat die Zeit nicht die gleiche Dimension wie für uns. Unsere einzige Dringlichkeit besteht darin, sie zu schützen.

?

Italiano :

Alberi notevoli: un patrimonio da proteggere

Questo documentario accompagna gli spettatori in un sorprendente tour della Francia (e dei dipartimenti e territori francesi d’oltremare) di alberi notevoli: antichi, insoliti, noti, storici, oggetto di leggenda o semplicemente preferiti!

La diversità dei nostri paesaggi viene esplorata lungo i sentieri che portano ai nostri venerabili antenati, tra città e montagne, foreste e campagne. Alcuni di essi sembreranno un po’ « giovani », non più di 300 anni. Sono gli alberi che sono arrivati in Europa da altri continenti negli ultimi secoli. I cedri o le catalpe più vecchi, le sequoie o i tulipani hanno semplicemente la stessa età di quando sono arrivati in Europa! Ci sono anche i patriarchi, alcuni dei quali hanno migliaia di anni. I loro tronchi cavi vi aspettano serenamente. Ma non abbiate fretta. Saranno ancora lì quando verrete a trovarli. Per loro il tempo non ha la stessa dimensione che ha per noi. La nostra unica priorità è proteggerli.

?

Espanol :

Árboles notables: un patrimonio que merece la pena proteger

Este documental lleva al espectador a un sorprendente recorrido por Francia (y los departamentos y territorios franceses de ultramar) en busca de árboles notables: antiguos, insólitos, conocidos, históricos, legendarios o simplemente favoritos

La diversidad de nuestros paisajes se explora a lo largo de los caminos que conducen a nuestros venerables antepasados, entre ciudades y montañas, bosques y campos. Algunos le parecerán un poco « jóvenes », de no más de 300 años. Son los árboles que llegaron a Europa desde otros continentes en los últimos siglos. Los cedros o catalpas, secuoyas o tuliperos más viejos tienen simplemente la misma edad que cuando llegaron a Europa También están los patriarcas, algunos de ellos milenarios. Sus troncos huecos te esperan serenos. Pero no se apresure. Seguirán allí cuando vengas a verlos. Para ellos, el tiempo no tiene la misma dimensión que para nosotros. Nuestra única prioridad es protegerlos.

?

L’événement Ciné-Echanges: Les Arbres remarquables Vielle-Aure a été mis à jour le 2025-09-10 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65