Ciné-échanges MARY ANNING Rue du 19 Mars 1962 Léognan
Ciné-échanges MARY ANNING Rue du 19 Mars 1962 Léognan jeudi 23 octobre 2025.
Ciné-échanges MARY ANNING
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Le Cinéma Georges Brassens vous propose une séance autour du film d’animation MARY ANNING.
Jeudi 23 octobre à 15h45
Le film
MARY ANNING
Film d’animation de Marcel Barelli > 2025 > 1h12 > Dès 6 ans
Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses…
Après la séance
Échanges autour du film, en présence de Stéphanie Caradec, géologue, bénévole de l’association gestionnaire de la réserve et Yves Gilly, conservateur de la réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
English : Ciné-échanges MARY ANNING
German : Ciné-échanges MARY ANNING
Italiano :
Espanol : Ciné-échanges MARY ANNING
L’événement Ciné-échanges MARY ANNING Léognan a été mis à jour le 2025-10-10 par Sud Bordeaux Tourisme