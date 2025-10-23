Ciné-échanges MARY ANNING Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Ciné-échanges MARY ANNING

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2025-10-23

Le Cinéma Georges Brassens vous propose une séance autour du film d’animation MARY ANNING.

Jeudi 23 octobre à 15h45

Le film

MARY ANNING

Film d’animation de Marcel Barelli > 2025 > 1h12 > Dès 6 ans

Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses…

Après la séance

Échanges autour du film, en présence de Stéphanie Caradec, géologue, bénévole de l’association gestionnaire de la réserve et Yves Gilly, conservateur de la réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

