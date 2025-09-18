Ciné-échanges Regards croisés sur le bocage Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire

Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Tous les 2 ans, le Festival Hors Champs propose de visionner des documentaires courts sur des thématiques agricoles et de prendre part à des échanges avec les protagonistes des films ou des personnes directement concernées par les sujets. Cette année, les 3 documentaires retenus donneront à voir des regards différents sur le bocage comme étant

– un élément pour le maintien de l’équilibre de la biodiversité,

– un outil d’amélioration des performances du système de production agricole,

– un élément intégré au système de production animal et végétal.

Une belle occasion de découvrir ou d’approfondir cette thématique et d’échanger avec des paysan·ne·s du CIVAM et Bocage Pays Branché. .

Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 80 29 administration@civamhb.org

