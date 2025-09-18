Ciné-échanges Regards croisés sur le bocage Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire
Ciné-échanges Regards croisés sur le bocage
Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
2025-09-18
Tous les 2 ans, le Festival Hors Champs propose de visionner des documentaires courts sur des thématiques agricoles et de prendre part à des échanges avec les protagonistes des films ou des personnes directement concernées par les sujets. Cette année, les 3 documentaires retenus donneront à voir des regards différents sur le bocage comme étant
– un élément pour le maintien de l’équilibre de la biodiversité,
– un outil d’amélioration des performances du système de production agricole,
– un élément intégré au système de production animal et végétal.
Une belle occasion de découvrir ou d’approfondir cette thématique et d’échanger avec des paysan·ne·s du CIVAM et Bocage Pays Branché. .
+33 5 49 81 80 29 administration@civamhb.org
