Ciné en avant-première surprise Cinéma La Fabrique Saint-Astier

Ciné en avant-première surprise

Cinéma La Fabrique 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2026-01-05

Profitez d’une avant-première à l’aveugle

un film inédit, soigneusement sélectionné, pour se laisser surprendre.

20h30, Centre culturel.

Tarifs habituels du cinéma.

AFCAE La Fabrique 05 53 02 41 99

Profitez d’une avant-première à l’aveugle

un film inédit, soigneusement sélectionné, pour se laisser surprendre.

20h30, Centre culturel.

Tarifs habituels du cinéma.

AFCAE La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Cinéma La Fabrique 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné en avant-première surprise

Enjoy a blind preview:

a carefully selected, never-before-seen film to surprise you.

8:30pm, Centre culturel.

Regular cinema rates.

AFCAE La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Ciné en avant-première surprise Saint-Astier a été mis à jour le 2025-12-16 par Vallée de l’Isle en Périgord