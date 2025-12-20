Ciné en avant-première surprise Cinéma La Fabrique Saint-Astier
Ciné en avant-première surprise Cinéma La Fabrique Saint-Astier lundi 5 janvier 2026.
Ciné en avant-première surprise
Cinéma La Fabrique 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne
Profitez d’une avant-première à l’aveugle
un film inédit, soigneusement sélectionné, pour se laisser surprendre.
20h30, Centre culturel.
Tarifs habituels du cinéma.
AFCAE La Fabrique 05 53 02 41 99
Cinéma La Fabrique 9 rue Amiral Courbet Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
English : Ciné en avant-première surprise
Enjoy a blind preview:
a carefully selected, never-before-seen film to surprise you.
8:30pm, Centre culturel.
Regular cinema rates.
AFCAE La Fabrique 05 53 02 41 99
