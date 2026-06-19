UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Altviller

Ciné en plein air Altviller

samedi 11 juillet 2026 · Altviller

Ciné en plein air Altviller

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
44 Place de la Mairie
Ville
57730 Altviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Altviller

Ciné en plein air

44 Place de la Mairie Altviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le Ciné en plein air fait son retour !
16 séances en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle sous le ciel étoilé dans une ambiance conviviale.
Venez découvrir ou redécouvrir des films cultes gratuitement.

Film En fanfare.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0  .

44 Place de la Mairie Altviller 57730 Moselle Grand Est +33 3 87 92 06 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Open-Air Cinema is Back!
16 screenings in partnership with the Moselle Departmental Federation of Rural Community Centers, under the starry sky in a friendly atmosphere.
Come discover or rediscover cult classics for free.

Movie: En fanfare.
Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Ciné en plein air Altviller a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE