Arcachon

Ciné en plein air

Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Venez profiter d’une projection en plein air dans le cadre exceptionnel du Parc Mauresque. Un écran géant, un film familial et une ambiance conviviale vous attendent pour partager un moment festif et musical en famille ou entre amis. Vous accompagnerez Buster Moon et ses amis mélomanes, qui doivent convaincre la légendaire star du rock Clay Calloway de se joindre à eux pour la première de leur nouveau spectacle.

Cette projection est organisée sur proposition du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la Ville d’Arcachon, partenaire de l’événement.

Prévoir plaid ou couverture pour profiter confortablement de la projection.

Vendredi 10 juillet à 22h (report au samedi 11 juillet en cas d’intempéries). .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Ciné en plein air

L’événement Ciné en plein air Arcachon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Arcachon