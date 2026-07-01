Informations pratiques

Carling

Ciné en plein air

rue de la Frontière Carling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Ciné en plein air fait son retour !

16 séances en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle sous le ciel étoilé dans une ambiance conviviale.

Venez découvrir ou redécouvrir des films cultes gratuitement.

Film God save the Tuche.

Buvette, restauration et stand de pop-corn sur place.Tout public

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rue de la Frontière Carling 57490 Moselle Grand Est +33 6 22 59 65 26 ddl57490@gmail.com

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English :

The Open-Air Cinema is back!

16 screenings in partnership with the Moselle Departmental Federation of Rural Community Centers, under the starry sky in a friendly atmosphere.

Come discover or rediscover cult classics for free.

Movie: God Save the Tuche.

Refreshments, food, and a popcorn stand available on site.

L’événement Ciné en plein air Carling a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE