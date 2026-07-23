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AGENDA · Daubensand

Ciné en plein air Daubensand

jeudi 6 août 2026 · Daubensand

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
67150 Daubensand
Département
Bas-Rhin
Tarif

Daubensand

Ciné en plein air

Daubensand Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Dragons 3 Ramène ta chaise, ton plaid, un anti-moustique et une lumière pour le chemin. Buvette et petite restaurtion sur place. Replis à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.   .

Daubensand 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 12 56 25 

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English :

L’événement Ciné en plein air Daubensand a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Ried