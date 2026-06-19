Ciné en plein air Destry
samedi 4 juillet 2026 · Destry
Informations pratiques
Destry
Ciné en plein air
13 rue des Marronniers Destry Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Ciné en plein air fait son retour !
16 séances en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle sous le ciel étoilé dans une ambiance conviviale.
Venez découvrir ou redécouvrir des films cultes gratuitement.
Film Dragons.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0 .
13 rue des Marronniers Destry 57340 Moselle Grand Est +33 3 87 86 25 05
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English :
The Open-Air Cinema is Back!
16 screenings in partnership with the Moselle Departmental Federation of Rural Community Centers, under the starry sky in a friendly atmosphere.
Come discover or rediscover cult classics for free.
Movie: Dragons.
Refreshments and light snacks available on site.
L’événement Ciné en plein air Destry a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE